Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
«Единая Россия» одержала победу во всех округах Москвы
Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу во всех 16 избирательных округах столицы на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.
Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу во всех 16 избирательных округах Москвы на выборах в Государственную думу девятого созыва. Результаты стали известны после завершения обработки 100% протоколов, включая данные как электронного, так и традиционного бумажного голосования, говорится на сайте ЦИК.
Наибольшую поддержку избирателей получил Петр Толстой в округе №198, набравший 55,35% голосов. Дмитрий Саблин в округе №201 заручился поддержкой 51,01% проголосовавших, а Евгений Попов в округе №196 получил 49,39%.
Другие кандидаты от партии также показали уверенные результаты. Владислав Третьяк набрал 45,35% в округе №204, Владислав Гусев – 44,54% в округе №195, Евгений Андриенко – 44,11% в округе №210, а Роман Романенко – 43,82% в округе №209. Все победители в столичных округах представляют «Единую Россию».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владислав Третьяк выиграл выборы по Преображенскому округу столицы.
Петр Толстой набрал более половины голосов избирателей в Люблинском одномандатном округе Москвы.
Партия «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мандатов.