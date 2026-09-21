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Под Калининградом добыли самый яркий янтарь года
Под Калининградом добыли уникальный янтарь возрастом 40 млн лет
На Калининградском янтарном комбинате добыли самородок янтаря возрастом около 40 млн лет, отличающийся насыщенным золотисто-желтым цветом.
Камень, получивший название «Осенний», стал пятым самородком, извлеченным из недр Приморского карьера в этом году. Его вес составляет почти 1,4 кг, а размер – 15 на 16 сантиметров. Самоцвет имеет крупный боковой скол, открывающий его яркий цвет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Геммолог Анна Дугина отметила, что яркий цвет камня, вероятно, обусловлен воздействием высоких температур от близкого источника огня, что привело к закипанию смолы и образованию пузырьков воздуха.
Самородками считаются камни весом более килограмма, которые являются большой редкостью. В прошлом году из 712 т янтаря было найдено всего 13 самородков. Наиболее ценные экземпляры пополняют музейную коллекцию комбината или выставляются на аукционы.
Калининградский янтарный комбинат является единственным в мире предприятием, ведущим промышленную добычу и переработку янтаря. В Калининградской области сосредоточено около 90% мировых запасов этого камня.
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