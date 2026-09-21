Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Депутат Рады назвал поющих на русском украинцев предателями
Юрчишин назвал предателями украинских артистов за песни на русском языке
Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин назвал предателями украинских артистов, которые исполняют песни на русском языке.
Любая активная публичная деятельность на русском языке сейчас на Украине запрещена, в том числе в сфере культуры и искусства. По словам депутата, «русскоязычных украинцев не существует», а те, кто говорит по-русски, – это «россияне или украинцы, которых россияне перетянули в свой культурный мир», пишет РИА «Новости».
В конце августа на сайте офиса президента Украины зарегистрировали петицию с требованием лишить рэпера Алексея Потапенко (Потапа) звания заслуженного артиста за поддержку русского языка. Позже певца и его жену Анастасию Каменских внесли в базу скандально известного сайта «Миротворец» за видеоролик, где они утверждали, что говорить на русском – это свобода. Каменских также заявляла, что потеряла голос из-за украинского языка, после чего вернулась к русскому.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца на Украине пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах.
Летом президент Владимир Зеленский лишил русский язык защиты на Украине.
В мае на Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке.