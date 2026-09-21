Юрчишин назвал предателями украинских артистов за песни на русском языке

Tекст: Мария Иванова

Любая активная публичная деятельность на русском языке сейчас на Украине запрещена, в том числе в сфере культуры и искусства. По словам депутата, «русскоязычных украинцев не существует», а те, кто говорит по-русски, – это «россияне или украинцы, которых россияне перетянули в свой культурный мир», пишет РИА «Новости».

В конце августа на сайте офиса президента Украины зарегистрировали петицию с требованием лишить рэпера Алексея Потапенко (Потапа) звания заслуженного артиста за поддержку русского языка. Позже певца и его жену Анастасию Каменских внесли в базу скандально известного сайта «Миротворец» за видеоролик, где они утверждали, что говорить на русском – это свобода. Каменских также заявляла, что потеряла голос из-за украинского языка, после чего вернулась к русскому.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца на Украине пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах.

Летом президент Владимир Зеленский лишил русский язык защиты на Украине.

В мае на Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке.