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При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека
В результате очередных атак украинских беспилотников по территории Белгородской области пострадали четыре мирных жителя, включая несовершеннолетнего, сообщил оперштаб региона.
Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары беспилотниками по Белгородской области, сообщается в канале оперштаба в Max. В результате очередных атак пострадали четыре мирных жителя.
«В городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три человека. Двое мужчин получили осколочные ранения, а 17-летний юноша, предварительно, акубаротравму», – говорится в сообщении. Еще один инцидент произошел в районе поселка Томаровка Яковлевского округа, где беспилотник атаковал грузовик.
Пострадавший водитель грузового автомобиля госпитализирован с акубаротравмой в больницу Белгорода. Двоих раненых из Шебекино также переведут в областной центр, третий будет лечиться амбулаторно.
Кроме того, украинские дроны повредили частные дома в Грайворонском и Корочанском округах, а также объект инфраструктуры в Белгородском округе. В Ракитянском районе удар пришелся по парковке социального объекта, повредив остекление и фасад, а в Краснояружском округе в результате атаки сгорел частный дом.
Напомним, 17 сентября украинский беспилотник атаковал автомобиль предприятия в Шебекинском округе.
В начале месяца от ударов дронов по региону скончались два мирных жителя.
В тот же день еще один человек погиб при налете на село Новая Таволжанка.