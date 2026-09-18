Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

Василий Авченко
Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена
Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.
Тимофей Бордачёв
Человечество взволновала искусственная совесть
ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.
Дмитрий Заборин
Соседям иногда полезно побыть чужими
История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.