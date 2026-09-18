Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Как получить справку 086/у для работы и учёбы: список врачей, сроки и порядок оформления
Медицинская справка 086/у требуется при поступлении в вузы и колледжи, а также при трудоустройстве на ряд должностей. Документ подтверждает отсутствие противопоказаний к обучению по выбранной специальности или к работе в определённых условиях.
Что представляет собой справка по форме 086/у
Справка по форме 086/у - это официальный медицинский документ, форма которого утверждена приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 года № 834н (применяется с последующими изменениями и дополнениями).
Бланк заполняется на основании данных осмотра терапевта и профильных специалистов, а также результатов лабораторных и инструментальных исследований.
Документ содержит сведения о перенесённых заболеваниях, результатах обследований, профилактических прививках и заключение о профессиональной пригодности. На практике справка принимается в течение 6 месяцев с даты выдачи.
Когда требуется медицинская справка 086/у
Оформление документа необходимо в следующих ситуациях:
- поступление в высшие учебные заведения (в обиходе - «справка 086 для вуза»);
- поступление в профессиональные образовательные организации - колледжи и техникумы;
- трудоустройство несовершеннолетних - как правило, подростков от 15 до 18 лет;
- приём на работу, не связанную с вредными или опасными производственными факторами (при наличии таких факторов медицинский осмотр проводится в порядке, установленном приказом Минздрава России от 28 января 2021 года № 29н).
Справка 086/у для поступления входит в стандартный пакет документов абитуриента наравне с аттестатом, паспортом и заявлением. Приёмные комиссии вправе запросить её как при подаче документов, так и при зачислении - конкретные сроки устанавливает учебное заведение.
Врачи для справки 086/у: полный список специалистов
Для оформления документа необходимо пройти осмотр у следующих врачей:
- терапевт (для несовершеннолетних - педиатр);
- хирург;
- невролог;
- оториноларинголог (ЛОР);
- офтальмолог;
- психиатр;
- нарколог (в отдельных случаях - для определённых специальностей и должностей).
Гинеколог для девушек и уролог для юношей включаются в перечень при поступлении на специальности, связанные с работой в особых условиях, а также по требованию учебного заведения или работодателя.
Какие исследования нужно пройти
Помимо осмотра специалистов, требуется сдать анализы и пройти инструментальную диагностику:
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- флюорография органов грудной клетки (результат действителен 12 месяцев);
- электрокардиограмма (ЭКГ);
- анализ крови на глюкозу - при наличии показаний.
Итоговое заключение оформляет терапевт после получения результатов всех обследований и осмотров профильных специалистов.
Где оформить справку
Получить документ можно двумя способами. Первый - обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Такое оформление во многих регионах проводится бесплатно, однако прохождение врачей может занять от 5 до 14 рабочих дней - в зависимости от загруженности медицинского учреждения. Следует учитывать, что медицинский осмотр для получения справки 086/у не входит в базовую программу ОМС: часть поликлиник оформляет её на платной основе, а бесплатно услуга чаще доступна несовершеннолетним в рамках профилактических осмотров.
Второй способ - обращение в частный медицинский центр, имеющий лицензию на медицинскую деятельность, включая проведение медицинских осмотров. Прохождение всех специалистов, как правило, занимает от 1 до 3 дней, но услуга оплачивается пациентом.
Необходимые документы
Для оформления справки при себе следует иметь:
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет);
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС) - для оформления в государственной поликлинике;
- сертификат о профилактических прививках или выписку о вакцинации;
- медицинскую карту (при наличии);
- фотографию 3×4 см - её запрашивают отдельные медицинские организации.
Присутствие родителя или иного законного представителя обязательно при осмотре несовершеннолетних младше 15 лет; подростки старше 15 лет дают информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство самостоятельно.
Порядок действий при оформлении
Рекомендуется придерживаться следующей последовательности:
- Записаться на приём к терапевту или педиатру - он выдаёт направления на анализы и к профильным специалистам.
- Сдать лабораторные анализы и пройти флюорографию, а также ЭКГ.
- Посетить всех врачей из установленного перечня.
- Обратиться к психиатру и наркологу - в государственной системе эти осмотры проводятся в психоневрологическом и наркологическом диспансерах по месту жительства.
- Вернуться к терапевту с результатами всех обследований для оформления итогового заключения.
Готовый документ заверяется личными подписями врачей, проводивших осмотр, подписью руководителя медицинской организации (или уполномоченного им лица) и печатью медицинской организации.
При отсутствии любой из подписей или печатей справка считается недействительной.
Особенности оформления в 2026 году
С 1 февраля 2021 года допускается получение справки 086/у в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи врача и медицинской организации.
Электронный документ размещается в личном кабинете пациента на портале «Госуслуги» (раздел «Моё здоровье») и по юридической силе равнозначен бумажному оригиналу.
При поступлении в учебные заведения необходимо уточнять в приёмной комиссии, принимается ли электронная форма документа. Ряд вузов и колледжей продолжает требовать бумажный оригинал с «мокрыми» печатями.
На что обратить внимание
Необходимо учитывать, что справка выдаётся конкретному лицу и под конкретную цель: при смене специальности или места трудоустройства может потребоваться повторное оформление с расширенным перечнем осмотров. При наличии хронических заболеваний в документе указываются ограничения, которые могут повлиять на допуск к отдельным профессиям и специальностям.
Если по результатам обследования выявлены противопоказания, врачебная комиссия оформляет мотивированное заключение с указанием диагнозов и рекомендаций. Такое заключение можно обжаловать в вышестоящем органе управления здравоохранением, в территориальном органе Росздравнадзора или в судебном порядке.