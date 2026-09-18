Как получить справку 086/у для работы и учёбы: список врачей, сроки и порядок оформления

Что представляет собой справка по форме 086/у

Справка по форме 086/у - это официальный медицинский документ, форма которого утверждена приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 года № 834н (применяется с последующими изменениями и дополнениями).

Бланк заполняется на основании данных осмотра терапевта и профильных специалистов, а также результатов лабораторных и инструментальных исследований.

Документ содержит сведения о перенесённых заболеваниях, результатах обследований, профилактических прививках и заключение о профессиональной пригодности. На практике справка принимается в течение 6 месяцев с даты выдачи.

Когда требуется медицинская справка 086/у

Оформление документа необходимо в следующих ситуациях:

поступление в высшие учебные заведения (в обиходе - «справка 086 для вуза»);

поступление в профессиональные образовательные организации - колледжи и техникумы;

трудоустройство несовершеннолетних - как правило, подростков от 15 до 18 лет;

приём на работу, не связанную с вредными или опасными производственными факторами (при наличии таких факторов медицинский осмотр проводится в порядке, установленном приказом Минздрава России от 28 января 2021 года № 29н).

Справка 086/у для поступления входит в стандартный пакет документов абитуриента наравне с аттестатом, паспортом и заявлением. Приёмные комиссии вправе запросить её как при подаче документов, так и при зачислении - конкретные сроки устанавливает учебное заведение.

Врачи для справки 086/у: полный список специалистов

Для оформления документа необходимо пройти осмотр у следующих врачей:

терапевт (для несовершеннолетних - педиатр);

хирург;

невролог;

оториноларинголог (ЛОР);

офтальмолог;

психиатр;

нарколог (в отдельных случаях - для определённых специальностей и должностей).

Гинеколог для девушек и уролог для юношей включаются в перечень при поступлении на специальности, связанные с работой в особых условиях, а также по требованию учебного заведения или работодателя.

Какие исследования нужно пройти

Помимо осмотра специалистов, требуется сдать анализы и пройти инструментальную диагностику:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

флюорография органов грудной клетки (результат действителен 12 месяцев);

электрокардиограмма (ЭКГ);

анализ крови на глюкозу - при наличии показаний.

Итоговое заключение оформляет терапевт после получения результатов всех обследований и осмотров профильных специалистов.

Где оформить справку

Получить документ можно двумя способами. Первый - обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Такое оформление во многих регионах проводится бесплатно, однако прохождение врачей может занять от 5 до 14 рабочих дней - в зависимости от загруженности медицинского учреждения. Следует учитывать, что медицинский осмотр для получения справки 086/у не входит в базовую программу ОМС: часть поликлиник оформляет её на платной основе, а бесплатно услуга чаще доступна несовершеннолетним в рамках профилактических осмотров.

Второй способ - обращение в частный медицинский центр, имеющий лицензию на медицинскую деятельность, включая проведение медицинских осмотров. Прохождение всех специалистов, как правило, занимает от 1 до 3 дней, но услуга оплачивается пациентом.

Необходимые документы

Для оформления справки при себе следует иметь:

паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет);

полис обязательного медицинского страхования (ОМС) - для оформления в государственной поликлинике;

сертификат о профилактических прививках или выписку о вакцинации;

медицинскую карту (при наличии);

фотографию 3×4 см - её запрашивают отдельные медицинские организации.

Присутствие родителя или иного законного представителя обязательно при осмотре несовершеннолетних младше 15 лет; подростки старше 15 лет дают информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство самостоятельно.

Порядок действий при оформлении

Рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

Записаться на приём к терапевту или педиатру - он выдаёт направления на анализы и к профильным специалистам. Сдать лабораторные анализы и пройти флюорографию, а также ЭКГ. Посетить всех врачей из установленного перечня. Обратиться к психиатру и наркологу - в государственной системе эти осмотры проводятся в психоневрологическом и наркологическом диспансерах по месту жительства. Вернуться к терапевту с результатами всех обследований для оформления итогового заключения.

Готовый документ заверяется личными подписями врачей, проводивших осмотр, подписью руководителя медицинской организации (или уполномоченного им лица) и печатью медицинской организации.

При отсутствии любой из подписей или печатей справка считается недействительной.

Особенности оформления в 2026 году

С 1 февраля 2021 года допускается получение справки 086/у в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи врача и медицинской организации.

Электронный документ размещается в личном кабинете пациента на портале «Госуслуги» (раздел «Моё здоровье») и по юридической силе равнозначен бумажному оригиналу.

При поступлении в учебные заведения необходимо уточнять в приёмной комиссии, принимается ли электронная форма документа. Ряд вузов и колледжей продолжает требовать бумажный оригинал с «мокрыми» печатями.

На что обратить внимание

Необходимо учитывать, что справка выдаётся конкретному лицу и под конкретную цель: при смене специальности или места трудоустройства может потребоваться повторное оформление с расширенным перечнем осмотров. При наличии хронических заболеваний в документе указываются ограничения, которые могут повлиять на допуск к отдельным профессиям и специальностям.

Если по результатам обследования выявлены противопоказания, врачебная комиссия оформляет мотивированное заключение с указанием диагнозов и рекомендаций. Такое заключение можно обжаловать в вышестоящем органе управления здравоохранением, в территориальном органе Росздравнадзора или в судебном порядке.