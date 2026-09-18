Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Число отравившихся посетителей казанского кафе возросло до 60
Роспотребнадзор: Число отравившихся посетителей казанского кафе возросло до 60
Количество пострадавших от острой кишечной инфекции после посещения казанского кафе «Nan Кебаб №1» достигло 60 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.
По данным ведомства, в период с 12 по 16 сентября были зафиксированы случаи кишечной инфекции среди клиентов заведения, передает РИА «Новости». В ходе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения санитарных норм. Из оборота изъяли 44 кг продуктов, в которых обнаружили кишечную палочку и сальмонеллу.
На данный момент кафе закрыто и опечатано, а собранные материалы направлены в суд. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Количество заболевших увеличилось до 60 человек, в том числе 18 человек выявлены активно», – сообщил представитель Роспотребнадзора по Татарстану.
Двумя днями ранее количество заболевших кишечной инфекцией посетителей заведения достигло 58 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.
У большинства пострадавших врачи обнаружили сальмонеллу.