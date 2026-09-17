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Нанесен удар по оборонному заводу «Искра» в Запорожье
ВС России нанесли удар по украинскому оборонному заводу «Искра» в Запорожье
В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по оборонному предприятию «Искра» в Запорожье, передает РИА «Новости».
Этот завод специализируется на разработке и полном цикле производства наземных радиолокационных систем для украинской армии.
«По данным сопротивления, крупный пожар зафиксирован на территории НПК «Искра» после ночного удара», – заявил подпольщик.
Лебедев добавил, что государственное предприятие «Искра» входит в украинский оборонно-промышленный комплекс. Завод выпускал различные типы радиолокационных станций и специализированного оборудования для нужд вооруженных сил.
До этого в июне Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям «Мотор Сич» и «Запорожсталь» в Запорожье.
ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.
Минобороны сообщило, что в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по предприятиям металлургической, радиоэлектронной промышленности Украины, предприятиям ВПК.