Нанесен удар по оборонному заводу «Искра» в Запорожье

ВС России нанесли удар по украинскому оборонному заводу «Искра» в Запорожье

Tекст: Вера Басилая

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по оборонному предприятию «Искра» в Запорожье, передает РИА «Новости».

Этот завод специализируется на разработке и полном цикле производства наземных радиолокационных систем для украинской армии.

«По данным сопротивления, крупный пожар зафиксирован на территории НПК «Искра» после ночного удара», – заявил подпольщик.

Лебедев добавил, что государственное предприятие «Искра» входит в украинский оборонно-промышленный комплекс. Завод выпускал различные типы радиолокационных станций и специализированного оборудования для нужд вооруженных сил.

До этого в июне Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям «Мотор Сич» и «Запорожсталь» в Запорожье.

ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

Минобороны сообщило, что в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по предприятиям металлургической, радиоэлектронной промышленности Украины, предприятиям ВПК.