О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
Минобороны показало удары дронами «Герань-4 Сикер» по судам в порту Черноморск
Ударные беспилотники «Герань-4 Сикер» отработали по трём сухогрузам и парому типа «РО-РО», доставлявших военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.
Российские военные нанесли удар по инфраструктуре в Одесской области, передает Минобороны. Целями стали три сухогруза и паром типа «РО-РО».
По данным ведомства, эти суда использовались для доставки военных грузов, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер».
Атака произошла в порту Черноморск.
«Накрыли реактивной волной», – прокомментировали в Минобороны удары по парому и сухогрузу.
В начале сентября российские военные поразили четыре судна с военными грузами в портах Одессы и Черноморска.
Российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный.
В августе Минобороны сообщило об уничтожении за неделю 34 действующих в интересах ВСУ судов.