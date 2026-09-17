Минобороны показало удары дронами «Герань-4 Сикер» по судам в порту Черноморск

Tекст: Вера Басилая

Российские военные нанесли удар по инфраструктуре в Одесской области, передает Минобороны. Целями стали три сухогруза и паром типа «РО-РО».

По данным ведомства, эти суда использовались для доставки военных грузов, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер».

Атака произошла в порту Черноморск.

«Накрыли реактивной волной», – прокомментировали в Минобороны удары по парому и сухогрузу.

В начале сентября российские военные поразили четыре судна с военными грузами в портах Одессы и Черноморска.

Российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный.

В августе Минобороны сообщило об уничтожении за неделю 34 действующих в интересах ВСУ судов.