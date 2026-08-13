Карлсон обвинил Запад в использовании Украины против России

Tекст: Катерина Туманова

«Правда в том, что Украина – не самостоятельное государство, а страна – клиент НАТО. Ее используют как инструмент для достижения цели, и эта цель – уничтожение России», – передает РИА «Новости» слова журналиста в беседе с коллегой Риком Санчесом.

Карлсон считает, что администрация Джо Байдена и его предшественники намеренно провоцировали конфликт. Вашингтон стремился втянуть Киев в НАТО ради размещения ядерного арсенала у российских границ.

При этом большинство украинцев выступают за мирные переговоры, тогда как продолжения боевых действий желают лишь западные лидеры, добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Карлсон признался в любви к России. Он также заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией. Экс-посол Британии Мюррей тоже сообщал о прокси-войне Запада на Украине.



