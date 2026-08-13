Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Физлицам решили закрыть доступ к SIM-боксам
Правительство решило закрыть физлицам доступ к SIM-боксам
Правительство утвердило новые требования к использованию терминалов пропуска трафика (SIM-боксам), запретив операторам связи заключать договоры на их обслуживание с физическими лицами.
Нововведения начнут действовать с 1 марта 2027 года, передает ТАСС.
Документ вносит изменения в правила оказания услуг телефонной связи и закрепляет понятие абонентского терминала пропуска трафика. Это оборудование предназначено для пропуска трафика между сетями связи с возможностью одновременного применения нескольких SIM-карт.
Постановление разработало Минцифры для борьбы с мошенниками, использующими устройства с большим количеством карт (от восьми до 256 штук).
«Введенное сейчас регулирование снизит риск использования злоумышленниками SIM-боксов при реализации различных сценариев мошенничества, включая так называемый социальный фрод и серую терминацию, позволит отделить легальное использование абонентских терминалов пропуска трафика от нелегального», – говорится в материалах к документу.
Теперь операторы смогут заключать договоры на использование SIM-боксов, поддерживающих более четырех карт, только с юрлицами или индивидуальными предпринимателями.
В соглашении необходимо указывать идентификаторы оборудования и цели его применения. Использование незарегистрированных терминалов запрещено.
За нарушение правил предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей. Если оборудование применялось в преступных схемах, нарушителям грозит лишение свободы на срок до двух лет. При отягчающих обстоятельствах наказание может составить до шести лет тюрьмы и штраф до 2 млн рублей.
Ранее в августе ФСБ пресекла в Мордовии деятельность операторов украинских сим-боксов.
Задержанный координатор этой преступной группы дал признательные показания.
Месяцем ранее силовики задержали в Севастополе организатора аналогичной схемы подмены телефонных номеров.