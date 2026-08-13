Физлицам решили закрыть доступ к SIM-боксам

Правительство решило закрыть физлицам доступ к SIM-боксам

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нововведения начнут действовать с 1 марта 2027 года, передает ТАСС.

Документ вносит изменения в правила оказания услуг телефонной связи и закрепляет понятие абонентского терминала пропуска трафика. Это оборудование предназначено для пропуска трафика между сетями связи с возможностью одновременного применения нескольких SIM-карт.

Постановление разработало Минцифры для борьбы с мошенниками, использующими устройства с большим количеством карт (от восьми до 256 штук).

«Введенное сейчас регулирование снизит риск использования злоумышленниками SIM-боксов при реализации различных сценариев мошенничества, включая так называемый социальный фрод и серую терминацию, позволит отделить легальное использование абонентских терминалов пропуска трафика от нелегального», – говорится в материалах к документу.

Теперь операторы смогут заключать договоры на использование SIM-боксов, поддерживающих более четырех карт, только с юрлицами или индивидуальными предпринимателями.

В соглашении необходимо указывать идентификаторы оборудования и цели его применения. Использование незарегистрированных терминалов запрещено.

За нарушение правил предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей. Если оборудование применялось в преступных схемах, нарушителям грозит лишение свободы на срок до двух лет. При отягчающих обстоятельствах наказание может составить до шести лет тюрьмы и штраф до 2 млн рублей.

Ранее в августе ФСБ пресекла в Мордовии деятельность операторов украинских сим-боксов.

Задержанный координатор этой преступной группы дал признательные показания.

Месяцем ранее силовики задержали в Севастополе организатора аналогичной схемы подмены телефонных номеров.