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Алиханов: Путин одобрил выделение средств на производство восьми Ил-114-300
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по докапитализации программы выпуска региональных пассажирских лайнеров Ил-114 за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
Президент России Владимир Путин одобрил предложение о выделении средств из ФНБ на производство восьми самолетов Ил-114-300, передает РИА «Новости». Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.
«В ходе совещания у президента и потом отдельно докладывал ему наши предложения по дофинансированию производственной программы как раз машины Ил-114. Одобрено, подписано поручение президентом по докапитализации из Фонда национального благосостояния. Пока это восемь машин», – процитировало агентство министра.
По словам Алиханова, выделенные деньги передадут лизинговым компаниям для обеспечения льготных условий строительства этих воздушных судов. Руководитель ведомства добавил, что отечественные перевозчики, включая авиакомпанию «Аврора», активно интересуются новой моделью.
Ил-114-300 представляет собой модернизированную версию турбовинтового самолета Ил-114. Ожидается, что он заменит на внутренних маршрутах устаревшие Ан-24 и зарубежные аналоги – французские ATR 72 и канадские Bombardier Dash 8.
В июне 2026 года на ПМЭФ уже заключили соглашение о поставке трех таких бортов Второму Архангельскому авиаотряду по программе льготного лизинга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил увеличить выпуск новых отечественных гражданских самолетов.
Глава Минпромторга Антон Алиханов весной заявил о полном завершении этапа летных испытаний пассажирского лайнера Ил-114-300.
Руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха пообещал произвести первые серийные машины до конца текущего года.