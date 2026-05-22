Соцфонд начал пересмотр отказов в единых пособиях многодетным семьям

Tекст: Дарья Григоренко

Речь идет о гражданах, которые ранее не смогли получить выплаты из-за того, что их доходы незначительно превышали установленный лимит, передает РИА «Новости».

В пресс-службе ведомства пояснили, что пересмотр отказов за 2026 год будет осуществляться в автоматическом режиме. Если прежнее решение не соответствует обновленным правилам, пособие назначат без необходимости подавать дополнительные заявления. Уведомления о положительном решении начнут приходить пользователям через портал «Госуслуги» с 22 мая.

По новым условиям семьи сохранят право на финансовую поддержку, даже если их доход превышает установленный порог не более чем на 10%. Россиянам, получившим отказ ранее, назначат выплату в размере 50% от регионального прожиточного минимума, что в среднем по стране составляет около 9,2 тыс. рублей на ребенка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода.

Председатель правительства Михаил Мишустин рассказал о праве на получение единой выплаты при превышении максимального заработка на 10%.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о вступлении новых мер поддержки в силу в мае этого года.