Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
ISU отказал фигуристке Жилиной в переходе в сборную Азербайджана
Российская фигуристка Вероника Жилина не сможет выступать за сборную Азербайджана после решения Международного союза конькобежцев, который не одобрил ее переход.
Совет Международного союза конькобежцев отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана, передает ТАСС.
Источник сообщил, что соответствующее решение было принято после рассмотрения вопроса о смене спортивного гражданства.
13 мая президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе также сообщил журналистам, что исполком организации не поддержал переход Жилиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александра Степанова и Иван Букин обратились к новому президенту МОК с просьбой содействовать их возвращению на международные соревнования. Татьяна Тарасова назвала запрет ISU для российских спортивных пар и дуэтов участвовать в отборе на Олимпиаду 2026 года проявлением ненависти. Не все российские спортсмены получили нейтральный статус на участие в олимпийском отборе после решения Международного союза конькобежцев.