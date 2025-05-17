Фигуристы Степанова и Букин попросили МОК вернуть допуск к турнирам

Фигуристы Степанова и Букин попросили МОК содействовать допуску к международным стартам

Tекст: Мария Иванова

Александра Степанова и Иван Букин обратились к избранному президенту Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри с просьбой содействовать их возвращению на международные турниры, передает ТАСС.

Причиной обращения спортсмены называют недопуск российских пар и дуэтов к отборочному турниру Олимпийских игр 2026 года решением Международного союза конькобежцев (ISU).

В опубликованном заявлении Степанова и Букин отметили: «С огромной болью и разочарованием мы узнали о том, что на днях ISU принял решение не допускать нас до отбора на участие в Олимпийских играх. К сожалению, мы не получили официального объяснения причин этого решения, нам не предоставили возможность апелляции. Это обращение – попытка получить ответы, которых мы, как профессиональные спортсмены, заслуживаем».

Дуэт подчеркнул, что обращается к Ковентри как к представителю олимпийского движения и просит потребовать от ISU официального разъяснения причин их недопуска. По словам фигуристов, они хотят вернуть себе «право на честную борьбу» и возможность вновь выступать на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тренер Татьяна Тарасова назвала запрет ISU для российских спортивных пар и дуэтов участвовать в отборе на Олимпиаду 2026 года проявлением ненависти.

Не все российские спортсмены получили нейтральный статус на участие в олимпийском отборе после решения ISU.

Между тем стало известно, что Аделия Петросян и Петр Гуменник будут представлять Россию в индивидуальных соревнованиях на олимпийской квалификации по фигурному катанию в сентябре.