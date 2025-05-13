Тарасова назвала ненавистью решение ISU по российским фигуристам

Tекст: Евгения К

Решение Международного союза конькобежцев не допустить спортивные пары и танцевальные дуэты из России к квалификационному турниру на Игры-2026 вызвало резкую реакцию Татьяны Тарасовой, передает РИА Новости.

Тренер подчеркнула, что «в одиночном катании только допустили», хотя в соревнованиях должны были участвовать больше спортсменов, и за это не стоит благодарить ISU.

В интервью Тарасова заявила: «Твари ненавидят нашу страну. Они не допустили нас в парном катании. 33 года подряд мы были первыми в парном катании и определяли все направления развития парного катания в мире».

Она также добавила, что решение стало для нее крайне печальным и вызвало сильное разочарование, а действия ISU назвала несправедливыми и нечестными. По ее словам, для российских спортсменов ситуация выглядит безысходной и «ужасной».

В декабре ISU разрешил россиянам и белорусам участвовать в олимпийских отборочных турнирах по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, но запретил выступать в командных соревнованиях Олимпиады 2026 года. Россияне и белорусы отстранены от международных стартов с 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил недовольство по поводу решения МОК не допускать к освещению Олимпиады 2026 года российских журналистов, не специализирующихся на спортивной тематике. Аделия Петросян и Петр Гуменник будут представлять Россию в индивидуальных соревнованиях на олимпийской квалификации по фигурному катанию в сентябре.