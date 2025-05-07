При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Песков осудил отказ МОК аккредитовать российские СМИ на Олимпиаду
Кремль выразил недовольство решением МОК не допускать к освещению Олимпиады 2026 года российских журналистов, не специализирующихся на спортивной тематике.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Международного олимпийского комитета аккредитовать ряд российских СМИ на Игры 2026 года является дискриминационным, передает ТАСС.
«Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ, и мы это осуждаем», – подчеркнул Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет отказал в аккредитации российским СМИ без спортивной специализации на зимние Олимпийские игры 2026 года.