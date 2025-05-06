МОК отказал российским неспортивным СМИ в аккредитации на Олимпиаду

МОК не аккредитовал неспортивные российские СМИ на Олимпийские игры 2026 года

Tекст: Вера Басилая

В Международном олимпийском комитете сообщили о предварительном отказе в аккредитации на Игры 2026 года российским СМИ, не специализирующимся на спорте, передает ТАСС.

В сообщении уточняется, что аккредитация подтверждена только для организаций, которые освещают исключительно спортивные события.

«Обратите внимание, что мы поместим ваш запрос в список ожидания и пересмотрим ситуацию осенью этого года», – заявили в МОК.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Окончательное решение по аккредитации неспортивных российских СМИ будет принято позже, после очередного пересмотра ситуации осенью.

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