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Тренеру Жулину запретили выезд в Пекин на олимпийский отбор
Александру Жулину отказали в поездке на турнир в Пекине
Знаменитому тренеру Александру Жулину не разрешили сопровождать фигуристов на квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 в Пекине, возникли вопросы к его публичным заявлениям.
Как передает РИА «Новости», Александр Жулин сообщил в эфире шоу Вячеслава Фетисова, что ему запретили выезд на олимпийский отбор в Пекин вместе с подопечными.
Причиной, по словам тренера, стали решения комиссии, оценивающей кандидатов, а также его критика главы МОК Томаса Баха.
«Мне сказали: «Ты не сможешь поехать в Пекин на отбор, ты сможешь поехать в Красноярск на сбор». Я против Томаса Баха очень часто высказывался, думаю, здесь согрешил я. Не жалею ни о чем, он сволочь, я очень рад, что его поменяли», – заявил Жулин.
Агентство отмечает, что подобные ограничения уже затрагивали российских спортсменов и тренеров в других видах спорта, включая гимнастику, где поводом для отказа могли стать фотографии с празднования Дня Победы или участие в патриотических акциях.
Международный союз конькобежцев ориентируется на мнение общественности и, по мнению источников, опасается бойкота соревнований со стороны зарубежных участников при появлении Жулина на турнире.
Специалист тренирует одну из сильнейших пар России – Александру Степанову и Ивана Букина, и его отсутствие может сказаться на подготовке дуэта. Также есть опасения, что по аналогичным причинам недопуск может коснуться и других ведущих фигуристов, если причиной станут их публичные высказывания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Жулин предположил, что Камиле Валиевой могли подсыпать допинг, в Екатеринбурге начато расследование избиения судьи турнира по фигурному катанию после нападения отца одной из участниц соревнований, а Антон Сихарулидзе избран новым президентом Федерации фигурного катания на коньках России.