Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
В Екатеринбурге завели дело после избиения судьи по фигурному катанию
В Екатеринбурге завели дело после избиения судьи по фигурному катанию на турнире
В Екатеринбурге начато расследование избиения судьи турнира по фигурному катанию, госпитализированного после нападения отца одной из участниц соревнований, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.
СУ СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве после инцидента на турнире по фигурному катанию. По данным следствия, отец одной из участниц, Адонис Мироев, совершил нападение на судью Михаила Слободчикова, ударив его по голове. В результате происшествия судью госпитализировали бригадой скорой помощи, передает ТАСС.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.
Ранее сообщалось, что судья Михаил Слободчиков получил травму головы и был госпитализирован после того, как отец фигуристки напал на него на соревнованиях.