В Екатеринбурге завели дело после избиения судьи по фигурному катанию на турнире

Tекст: Дарья Григоренко

СУ СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве после инцидента на турнире по фигурному катанию. По данным следствия, отец одной из участниц, Адонис Мироев, совершил нападение на судью Михаила Слободчикова, ударив его по голове. В результате происшествия судью госпитализировали бригадой скорой помощи, передает ТАСС.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.

Ранее сообщалось, что судья Михаил Слободчиков получил травму головы и был госпитализирован после того, как отец фигуристки напал на него на соревнованиях.