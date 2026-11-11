Минобороны: Освобождение Шиловки открыло путь на Днепропетровском направлении

Tекст: Ольга Иванова

Взятие под контроль населенного пункта Шиловка в Донецкой народной республике обеспечило российским войскам возможность продолжить продвижение на Днепропетровском направлении. Освобождение села позволило подразделениям улучшить свое тактическое положение, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что успеха на данном участке добились силы группировки войск «Центр». Выполнение этой задачи позволило создать условия для дальнейшего наступления в глубину обороны противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области.

Ранее подразделения группировки «Центр» освободили Павловку в ДНР.