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Минобороны рассказало о значении освобождения Шиловки
Минобороны: Освобождение Шиловки открыло путь на Днепропетровском направлении
Российские военные обеспечили условия для дальнейшего продвижения вглубь обороны на Днепропетровском направлении после освобождения населенного пункта Шиловка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.
Взятие под контроль населенного пункта Шиловка в Донецкой народной республике обеспечило российским войскам возможность продолжить продвижение на Днепропетровском направлении. Освобождение села позволило подразделениям улучшить свое тактическое положение, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что успеха на данном участке добились силы группировки войск «Центр». Выполнение этой задачи позволило создать условия для дальнейшего наступления в глубину обороны противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области.
Ранее подразделения группировки «Центр» освободили Павловку в ДНР.