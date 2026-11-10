В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Лукашенко выразил желание проконсультироваться с Путиным по «двум-трем вопросам»
Лукашенко выразил желание проконсультироваться с Путиным по двум-трем вопросам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил об отсутствии разногласий между двумя странами перед Новым годом и захотел проконсультироваться с российским лидером по двум-трем вопросам.
«Есть два-три вопроса, по которым я бы хотел у вас проконсультироваться. Это даже не вопросы, которые надо решать, они решены. Проконсультироваться на будущее, ну и посоветоваться», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
По его словам, сейчас удалось решить все проблемные узлы.
«У нас действительно добрые, близкие отношения. Практически нет никаких разногласий на сегодня перед Новым годом… Это говорит о хорошей динамике», – отметил президент Белоруссии.
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