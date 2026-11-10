В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
В ЕС предупредили об угрозе кибератак на бытовую технику
Глава ENISA Лепассаар предупредил о риске кибератак на бытовую технику
Бытовая техника уязвима для различных кибератак, заявил глава агентства Евросоюза по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассаар на фоне недавних кибератак на холодильное оборудование.
«Сегодня это случилось с холодильниками, завтра это может затронуть роутеры, а послезавтра – бытовую технику», – заявил Лепассаар в интервью Agence France Presse. Он добавил, что любая услуга, от которой зависит человек, предусматривает цифровой элемент, который может подвергнуться взлому, передает РИА «Новости».
Кроме того, Лепассаар положительно оценил планы по удвоению размеров и ресурсов ENISA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор УЦСБ SOC Константин Мушовец заявил о высоком риске хакерских атак на умное оборудование в промышленном секторе, ритейле и государственных учреждениях.
В субботу спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильные установки в немецких супермаркетах.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности пророссийских хакеров к кибератакам на холодильные системы в странах Европы.