  • Новость часаПутин назвал экономику и безопасность главными темами предстоящей сессии ОДКБ
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    16 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 21:34 • Новости дня

    В ЕС предупредили об угрозе кибератак на бытовую технику

    Глава ENISA Лепассаар предупредил о риске кибератак на бытовую технику

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бытовая техника уязвима для различных кибератак, заявил глава агентства Евросоюза по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассаар на фоне недавних кибератак на холодильное оборудование.

    «Сегодня это случилось с холодильниками, завтра это может затронуть роутеры, а послезавтра – бытовую технику», – заявил Лепассаар в интервью Agence France Presse. Он добавил, что любая услуга, от которой зависит человек, предусматривает цифровой элемент, который может подвергнуться взлому, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Лепассаар положительно оценил планы по удвоению размеров и ресурсов ENISA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор УЦСБ SOC Константин Мушовец заявил о высоком риске хакерских атак на умное оборудование в промышленном секторе, ритейле и государственных учреждениях.

    В субботу спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильные установки в немецких супермаркетах.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности пророссийских хакеров к кибератакам на холодильные системы в странах Европы.

    10 ноября 2026, 01:13 • Новости дня
    Лавров ответил на требование обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море

    Лавров: Мы уже проходили так называемую черноморскую зерновую инициативу

    Лавров ответил на требование обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг попытки Запада свести вопрос продовольственной безопасности к требованию обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море.

    Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ» назвал продовольственную безопасность важной частью глобальной стабильности и указал, что сейчас в мире голодают свыше 600 млн человек. По его словам, причина заключается не в нехватке ресурсов, а в санкциях и барьерах, которые ограничивают поставки.

    Глава МИД напомнил, что в 2026 году министры торговли стран «Группы двадцати» осудили использование продовольствия как оружия и что с такой формулировкой был вынужден согласиться даже Евросоюз. «Теперь требуется конвертировать слова в реальные действия (хотя, как известно, европейские элиты славятся тем, что свои обязательства по достигаемым договоренностям не выполняют)», – заявил Лавров.

    «Некоторые западные представители пытаются свести всю дискуссию к призывам, а то и требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Черное море. Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН. Тот оказался абсолютно не способен обеспечить выполнение части договоренностей, которая касалась интересов России, работал исключительно на киевский режим», – заявил он.

    Лавров также отметил, что Запад в русле неоколониальных установок стремится контролировать цепочки поставок, потоки стратегических ресурсов и заставить партнеров раскрывать чувствительную информацию и отказываться от самостоятельной регуляторики.

    Министр подчеркнул, что на этом фоне страны Глобального Юга и Востока, прежде ориентированные на западные рынки, активно диверсифицируют цепочки поставок и добиваются «децентрализации и девестернизации торговых артерий». По его оценке, развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона в 2026 году увеличат ВВП примерно на 5%, что он связал с курсом на взаимовыгодную и равноправную кооперацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Запад организовал войну против России руками киевского режима, желая подавить конкурентов.

    Лавров также заявил о терактах киевского режима при поддержке Евросоюза по критически важной энергетической инфраструктуре.

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    10 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину

    Совет ЕС впервые решил разместить миссию по подготовке военных на Украине

    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военнослужащих непосредственно на территории Украины, сообщил Совет ЕС.

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    «Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине», – говорится в документе. Отмечается, что миссия будет работать в координации с Вооруженными силами Украины и международными партнерами, включая США, Британию, Канаду, Норвегию и НАТО.

    Ранее Брюссель исключал возможность переноса деятельности миссии на Украину. Решение принято по итогам стратегического пересмотра деятельности EUMAM Ukraine, созданной осенью 2022 года. Одновременно мандат миссии продлен до 15 ноября 2028 года, на этот период выделено почти 315,9 млн долларов.

    Состав направляемого персонала, его статус, местонахождение и сроки начала работы пока не уточняются. По данным Совета ЕС, с момента создания миссии подготовку прошли более 100 тыс. украинских военных.

    В МИД России подчеркивали, что размещение западных военных на украинской территории рассматривается Москвой как иностранное вмешательство, а любые зарубежные контингенты станут законными целями для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет ЕС принял решение о продлении мандата Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине до 15 ноября 2028 года.

    Ранее Британия, Франция и другие европейские страны выразили намерение предоставить Киеву гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией.

    Также российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    Евродепутаты направили письмо постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с призывом закрыть незаконные места лишения свободы и освободить задержанных участников протеста 2 ноября, передает ТАСС.

    В обращении содержится требование немедленно закрыть объект в Петропавловской Борщаговке и другие подобные места на Украине, где могут нарушаться права человека, а также освободить всех нелегально содержащихся там заключенных.

    «Мы также требуем немедленного освобождения и прекращения судебного преследования профессионального медика Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинская журналистка Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем.

    В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи Виктора Ена и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.

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    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

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    10 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше

    Лавров: Евросоюз решил отработать на учениях в Польше ввод войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза начали военные учения в Польше для подготовки к отправке стабилизационных сил на Украину в случае прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что маневры с участием около 2 тыс. человек от десятка европейских стран стартовали параллельно с переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят «стабилизационные силы» на территорию, контролируемую киевским режимом», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что легендой проходящих учений является ввод западных войск на Украину для защиты киевских властей от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на военные учения в Польшу.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня ради отправки на Украину европейских военных.

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    10 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    ЕС выделил 50 млн евро на центр морской безопасности в Черном море

    Politico: ЕС выделил 50 млн евро на центр безопасности в Черном море

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении 50 млн евро на ускоренное создание центра морской безопасности в Черном море на фоне атак на коммерческие суда.

    Евросоюз профинансирует часть расходов на безопасность в Черном море и предоставит 50 млн евро на ускоренный запуск совместного центра управления Румынии и Болгарии. Блок также выделит дополнительные 10 млн евро на поисково-спасательные операции Бухареста, пишет Politico.

    «Угрозы, нападения и вторжения у берегов Черного моря растут», – заявила фон дер Ляйен.

    Центр морской безопасности должен начать полноценную работу до конца года. Он предназначен для мониторинга активности в реальном времени и защиты подводных электрических и коммуникационных кабелей. С начала октября в экономических зонах Румынии и Болгарии пострадали по меньшей мере девять судов, четыре затонули, 34 моряка погибли или пропали без вести.

    Параллельно США ведут переговоры о прекращении огня в Черном море и соглашении о безопасном проходе. По словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон рассматривает предложения Турции и Индии. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз также работает над сделкой о свободе судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз ускорил создание Центра морской безопасности в Черном море. На прошлой неделе Североатлантический альянс решил направить самолеты, радары и беспилотники для укрепления восточного фланга. В начале месяца депутаты Европейского парламента заявили о необходимости увеличить финансирование стран региона на фоне угроз судоходству.

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    10 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    МИД: Страны Европы не являются участниками переговоров в Абу-Даби
    МИД: Страны Европы не являются участниками переговоров в Абу-Даби
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что европейские страны не участвуют в переговорах в Абу-Даби, однако США и Украина будут проводить с ними консультации.

    Европейские страны не стали участниками переговорного процесса в Абу-Даби, однако США и Украина намерены консультироваться с ними, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА «Новости».

    «Но еще раз скажу, что линия Евросоюза, если взять совокупность всех факторов, она направлена на недопущение мирного регулирования и на максимальное затягивание конфликта», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о трехстороннем формате переговоров в Абу-Даби при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов отметил отсутствие европейцев на встрече в ОАЭ.

    В субботу европейские государства встревожились планами США заключить соглашение с Россией без учета интересов Брюсселя.

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    10 ноября 2026, 00:36 • Новости дня
    Лавров: Евросоюз вспомнил времена рабовладельчества и пиратства

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз превращается в военный блок, страдающий «манией величия», заявил глава МИД России Сергей Лавров, сравнив действия ЕС с эпохой рабовладельчества и пиратства.

    «Евросоюз, превращаясь в военный блок (и явно страдая от мании величия), вспомнил времена рабовладельчества и пиратства и взялся за открытый захват иностранных судов и хищение их грузов», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

    По словам министра, для оправдания «грабежа» в Брюсселе выдумали не существующий в международном праве термин «теневой флот» и так называемые потолки цен, что приводит к лихорадке на рынках и «геополитическому беспределу».

    Он подчеркнул, что такие шаги противоречат международному праву, создают неопределенность и дополнительные издержки, подрывают связанность и долгосрочную устойчивость глобального хозяйства, ведут к фрагментации мировой экономики и регионализации торговли, причем, по международным подсчетам, сейчас не более 70% торговых потоков приходится на рамки ВТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Запад организовал войну против России руками киевского режима, стремясь подавить конкурентов.

    В августе МИД России обвинил Францию в пиратстве из-за регулярного задержания торговых судов с российской нефтью и попыток подорвать экономику России.

    Лавров заявил о задержании торговых судов европейскими странами и продаже изъятых товаров для финансовой поддержки киевских властей.

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    10 ноября 2026, 16:52 • Новости дня
    Евродепутат назвал фантастикой доклады ЕК по правам человека на Украине

    Евродепутат Картайзер: ЕК искажает ситуацию с правами человека на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Европейская комиссия намеренно искажает ситуацию с правами человека на Украине ради ускорения вступления страны в Евросоюз.

    По его словам, Европейская комиссия объявляет неудобные факты российской пропагандой и стремится добиться вступления Украины в объединение любой ценой, передает РИА «Новости».

    «К Украине явно относятся гораздо более благосклонно, чем к другим кандидатам. Доклады, касающиеся Украины, представляют собой чистую политическую фантастику. Это относится ко всем сферам и, разумеется, также к области прав человека», – заявил Картайзер.

    Евродепутат отметил, что поводом для такой оценки стали сообщения о незаконном содержании людей под стражей и жестоком обращении с ними на объекте в Петропавловской Борщаговке под Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    На прошлой неделе Еврокомиссия констатировала неспособность Киева реализовать большую часть плана реформ в области верховенства права.

    В сентябре Картайзер связал падение поддержки Киева жителями европейских стран с масштабной коррупцией в государстве.

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    10 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Грушко: Евросоюз исключил себя из переговоров по Украине

    МИД: Евросоюз исключил себя из переговоров по Украине из-за военной поддержки

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Европейский союз исключил себя из переговорного процесса своей безудержной финансовой и военной поддержкой Украины.

    Позиция Евросоюза, а также его подготовка к большому столкновению с Россией привели к тому, что объединение самовырезалось из переговорного процесса, передает РИА «Новости».

    «На сегодня ситуация такова, что Евросоюз, европейцы Западной Европы своей позицией и безудержной поддержкой Украины – военной, финансовой, политической, демонизацией России, подготовкой НАТО и Евросоюза к большому столкновению с Россией, он себя из этого процесса исключил, самовырезался. Это главное», – заявил Грушко.

    Дипломат напомнил слова президента Владимира Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза участвовать в переговорах по Украине.

    Грушко назвал выдвинутые объединением условия урегулирования конфликта причиной исключения Европы из диалога с Москвой.

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    9 ноября 2026, 22:03 • Новости дня
    Нидерланды направили военных в Польшу на учения «коалиции желающих»

    Нидерланды направили военных в Польшу на учения коалиции желающих

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Нидерландов направило несколько сотен военнослужащих на стартовавшие в Польше многонациональные учения по подготовке к отправке войск на Украину.

    По данным польского Минобороны, около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран примут участие в учениях «коалиции желающих», которые начались в понедельник и продлятся до 22 ноября. Маневры проходят на территории Польши, Франции и Турции в рамках подготовки к возможной отправке войск на Украину, передает РИА «Новости».

    «Нидерланды направили для участия в учениях несколько сотен военнослужащих. Основную часть контингента предоставили сухопутные войска», – заявили в нидерландском военном ведомстве.

    Военно-воздушные силы королевства задействовали в маневрах истребители F-35 и вспомогательный персонал. Кроме того, министерство обороны Нидерландов предоставляет штабных специалистов и обеспечивает специализированную поддержку многонациональных учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военные маневры «коалиции желающих» стартовали на польской территории примерно в 100 км от границы с Украиной.

    Во вторник европейские страны из «коалиции желающих» запланировали проведение учений для отработки ввода войск на украинскую территорию.

    Министерство обороны Британии сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в маневрах под эгидой многонациональных сил.

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    10 ноября 2026, 14:10 • Новости дня
    Фицо назвал шантажом угрозы Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает типичным шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС, если все страны не поддержат финансирование Украины.

    Словацкий премьер подчеркнул суверенитет своей страны и заявил об отказе поддаваться на давление. Фицо напомнил, что у Братиславы есть такое же право вето, как и у канцлера Германии, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ со ссылкой на письмо Мерца главе Евросовета Антониу Коште сообщили об угрозе канцлера Германии заблокировать новый бюджет ЕС на 2028-2034 годы при отсутствии обязательств всех стран по финансовой поддержке Украины.

    На прошлой неделе Фицо сообщил об угрозах ряда премьеров ЕС урезать средства для Словакии в новом бюджете из-за отказа страны поддержать кредит для Украины на 70 млрд евро. Еврокомиссия представила проект семилетнего бюджета объемом около 2 трлн евро, предполагающий рост оборонных расходов и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о бесполезности нового европейского кредита на 70 млрд евро для урегулирования конфликта на Украине.

    Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС.

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    10 ноября 2026, 15:52 • Новости дня
    Кортеж фон дер Ляйен в болгарской Варне забросали яйцами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В болгарском городе Варне участники акции протеста против визита председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен забросали ее кортеж яйцами и овощами.

    У здания Высшего военно-морского училища имени Николая Вапцарова в Варне прошла акция протеста против визита председателя Еврокомиссии. В сторону ее кортежа бросали овощи, фрукты и куриные яйца, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

    Пикет организовали сторонники политической партии «Возрождение». Несколько десятков человек вышли на улицу под лозунгом «Варна хочет мира, а не войны!». Они требовали не втягивать Болгарию в военный конфликт и призывали главу Еврокомиссии покинуть страну.

    Во время визита фон дер Ляйен обсудила с премьер-министром Руменом Радевым вопросы обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фон дер Ляйен сообщила о выделении 50 млн евро на создание Центра морской безопасности в Черном море.

    В сентябре действия главы Европейской комиссии спровоцировали скандал во время визита канадского премьер-министра Марка Карни в Страсбург.

    В прошлом году фон дер Ляйен выразила возмущение действиями участников протеста в Софии.

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    10 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Захарова: Никто не знает наверняка, что европейцы собрались делать в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Европы отправляются в Абу-Даби, но формат переговоров в ОАЭ остается трехсторонним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Европейцы едут на переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, но это трехсторонний формат переговоров, сказала Захарова «Вестям». «(Европейцы), как говорится, купили, видимо, билеты, отсидятся в гостинице. Это трехсторонний формат, который не предполагает участия никого, кроме России, украинской стороны и представителей Соединенных Штатов Америки. Зачем они это делают? Наверное, чтобы обеспечить какую-то информационно-политическую поддержку киевскому режиму», – предположила дипломат.

    Захарова добавила, что было бы интересно узнать действительные цели визита европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины.

    В субботу Захарова отметила отсутствие необходимости присутствия европейцев за столом переговоров.

    Летом она указывала на попытки европейских политиков вмешаться в переговорный процесс.

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    10 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Грушко заявил об отказе НАТО и ЕС выстраивать безопасность вместе с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не видит готовности стран Североатлантического альянса и Евросоюза выстраивать безопасность вместе с Москвой, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Мы не видим <...> готовности выстраивать безопасность вместе с Россией, а не против нее», – цитирует Грушко РИА «Новости».

    Он отметил, что готовности выстраивать безопасность вместе с Россией нет ни в доктринальных документах, ни в практической политике, ни в военном строительстве НАТО и ЕС.

    Он отметил, что Россия фигурирует во всех стратегических документах Североатлантического альянса и Евросоюза в качестве прямой, непосредственной и долговременной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об осуждении Москвой усилий стран Евросоюза и НАТО по подготовке к войне против России.

    В сентябре Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Россией.

    В августе посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов говорил о готовности России привлекать европейские государства к созданию архитектуры безопасности в Евразии в случае отказа Европы от враждебной политики.

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    Глава ЦБ объяснила жесткость по ключевой ставке

    Ситуация с ключевой ставкой ЦБ в этом году пошла не по плану, инфляция слишком отклонилась от желаемой. В 2027 году ставка должна продолжить снижаться, по крайней мере, в базовом сценарии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Правда, до конца нельзя исключить ситуацию, когда придется снова повышать ставку. Какой прогноз на 2027 год? Подробности

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    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

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    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат – прежде всего в зоне спецоперации – предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

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    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией

    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

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    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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