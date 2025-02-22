Фон дер Ляйен возмутилась «осквернение офиса ЕС» участниками протеста в Софии

Фон дер Ляйен сочла возмутительным «осквернение офиса ЕС» участниками протеста в Софии

Tекст: Мария Иванова

Урсула фон дер Ляйен выразила возмущение по поводу действий протестующих в Софии, передает ТАСС

В своем сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она отметила, что сцены, развернувшиеся в болгарской столице, недопустимы, подчеркнув: «Насилие и вандализм никогда не являются решением».

Протесты прошли в Софии против введения в Болгарии единой европейской валюты. Организатором массовой акции, которая парализовала движение в столице и привела к столкновениям с полицией, стала партия «Возрождение». Манифестация началась у здания Болгарского народного банка с участием более тысячи человек.

Во время акции участники бросали яйца и краску в здание представительства Европарламента и Еврокомиссии. Также протестующие использовали пиротехнику и предприняли попытку поджога входной двери, но огонь был быстро потушен. Протест завершился перед зданием правительства, где участники исполнили государственный гимн Болгарии.

В августе прошлого года народное собрание Болгарии в окончательном чтении приняло закон о переходе страны на евро, который определяет правила перехода и вводит переходный период.

Между тем в отчете Еврокомиссии сообщалось, что ни одна страна Евросоюза из числа кандидатов на вступление в еврозону не соответствует полностью всем необходимым критериям.