События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Фон дер Ляйен возмутилась «осквернение офиса ЕС» участниками протеста в Софии
Фон дер Ляйен сочла возмутительным «осквернение офиса ЕС» участниками протеста в Софии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила возмущение действиями участников протеста в Софии, которые нанесли ущерб офису ЕС в ходе акции против вступления Болгарии в еврозону.
Урсула фон дер Ляйен выразила возмущение по поводу действий протестующих в Софии, передает ТАСС
В своем сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она отметила, что сцены, развернувшиеся в болгарской столице, недопустимы, подчеркнув: «Насилие и вандализм никогда не являются решением».
Протесты прошли в Софии против введения в Болгарии единой европейской валюты. Организатором массовой акции, которая парализовала движение в столице и привела к столкновениям с полицией, стала партия «Возрождение». Манифестация началась у здания Болгарского народного банка с участием более тысячи человек.
Во время акции участники бросали яйца и краску в здание представительства Европарламента и Еврокомиссии. Также протестующие использовали пиротехнику и предприняли попытку поджога входной двери, но огонь был быстро потушен. Протест завершился перед зданием правительства, где участники исполнили государственный гимн Болгарии.
В августе прошлого года народное собрание Болгарии в окончательном чтении приняло закон о переходе страны на евро, который определяет правила перехода и вводит переходный период.
Между тем в отчете Еврокомиссии сообщалось, что ни одна страна Евросоюза из числа кандидатов на вступление в еврозону не соответствует полностью всем необходимым критериям.