В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
Залужный: Собственные запасы снарядов на Украине закончились весной 2022 года
Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что украинская армия исчерпала свои запасы артиллерийских снарядов еще весной 2022 года.
«В конце апреля – начале мая 2022 года Вооруженные силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах», – написал Залужный в статье для издания «Украинская правда».
После этого ВСУ оказались в полной зависимости от поставок западного вооружения. Залужный назвал май и июнь 2022 года «трагическим» периодом, поскольку собственных боеприпасов у Украины уже не было, а помощь от западных стран еще не поступила, передают «Вести».
Он подчеркнул, что материальная база является основой для планирования военных операций, добавив, что «логистика выигрывает войны». В дальнейшем любые замыслы и возможности украинских войск определялись поставками вооружения от партнеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская The Guardian сообщила о прохождении Украиной самой сложной части ожидаемых трудностей.
Летом Валерий Залужный заявил об ошибочном векторе развития Украины и формировании кланово-олигархической системы с 1991 года. Он констатировал исчерпание ресурса украинских нововведений на поле боя.