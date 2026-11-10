Залужный: Собственные запасы снарядов на Украине закончились весной 2022 года

Tекст: Вера Басилая

«В конце апреля – начале мая 2022 года Вооруженные силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах», – написал Залужный в статье для издания «Украинская правда».

После этого ВСУ оказались в полной зависимости от поставок западного вооружения. Залужный назвал май и июнь 2022 года «трагическим» периодом, поскольку собственных боеприпасов у Украины уже не было, а помощь от западных стран еще не поступила, передают «Вести».

Он подчеркнул, что материальная база является основой для планирования военных операций, добавив, что «логистика выигрывает войны». В дальнейшем любые замыслы и возможности украинских войск определялись поставками вооружения от партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская The Guardian сообщила о прохождении Украиной самой сложной части ожидаемых трудностей.

Летом Валерий Залужный заявил об ошибочном векторе развития Украины и формировании кланово-олигархической системы с 1991 года. Он констатировал исчерпание ресурса украинских нововведений на поле боя.