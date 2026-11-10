Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.3 комментария
Названа главная тема переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Делегации России, США и Украины в Абу-Даби решили обсудить систему безопасности
Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби посвятят формированию новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период.
Источник сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби будут направлены на обсуждение формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период, передает ТАСС.
«Участники встречи сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности», – сообщил источник в переговорной группе.
Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.
В состав российской переговорной группы в Абу-Даби вошли пять членов делегации и шесть экспертов под руководством помощника президента России Владимира Мединского.
В понедельник российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби для участия в переговорах между Россией, США и Украиной.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встречу в Абу-Даби планируется посвятить согласованию принципов, которые одобрят по итогам переговоров по урегулированию на Украине.