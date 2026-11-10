Париж и Сеул обсудили конфликт на Украине

Yonhap: Главы МИД Южной Кореи и Франции обсудили конфликт на Украине

Tекст: Игорь Иножарский

Переговоры прошли на полях встречи глав МИД стран G7. Министры рассмотрели двусторонние отношения, которые в этом году, в связи со 140-летием установления дипломатических связей, были повышены до уровня «стратегического партнерства», передает Yonhap со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Стороны договорились расширять практическое и взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как высокотехнологичные отрасли промышленности. Чо Хен попросил Францию продолжать поддержку и проявлять интерес к корейским компаниям, ведущим бизнес в Европе.

Встреча министров стран G7 проходит в понедельник и вторник в Марселе. Ожидается, что на ней будут рассмотрены ключевые глобальные проблемы, включая искусственный интеллект и события на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки магазинов в Европе. В воскресенье политолог Владимир Корнилов заявил о непонимании Парижем числа участников трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби. Жан-Ноэль Барро анонсировал участие европейских стран в переговорах.