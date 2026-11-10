ExxonMobil подписала предварительное соглашение о возвращении в Венесуэлу

WSJ: Компания ExxonMobil подписала соглашение об инвестициях в Венесуэле

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американская нефтяная компания ExxonMobil сделала первый шаг к возвращению в Венесуэлу спустя почти два десятилетия после ухода из страны и подписала в понедельник предварительное соглашение об инвестициях в местную нефтяную отрасль, пишет Wall Street Journal.

В январе генеральный директор корпорации называл южноамериканскую страну непригодной для инвестиций, однако теперь стороны заключили меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре американская нефтяная компания Exxon начала переговоры о возвращении в Венесуэлу спустя 19 лет после ухода.

В январе президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании.

Американские нефтяные компании потребовали серьезных гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.