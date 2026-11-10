Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.3 комментария
ExxonMobil подписала предварительное соглашение о возвращении в Венесуэлу
WSJ: Компания ExxonMobil подписала соглашение об инвестициях в Венесуэле
Американская нефтяная компания ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения и инвестиций в Венесуэле.
Американская нефтяная компания ExxonMobil сделала первый шаг к возвращению в Венесуэлу спустя почти два десятилетия после ухода из страны и подписала в понедельник предварительное соглашение об инвестициях в местную нефтяную отрасль, пишет Wall Street Journal.
В январе генеральный директор корпорации называл южноамериканскую страну непригодной для инвестиций, однако теперь стороны заключили меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре американская нефтяная компания Exxon начала переговоры о возвращении в Венесуэлу спустя 19 лет после ухода.
В январе президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании.
Американские нефтяные компании потребовали серьезных гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.