Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде

Постпред Украины при ООН Мельник предложил России переговоры в Антарктиде

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности – во Флориде в декабре на полях саммита G20 или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде – где угодно, но не в Москве», – цитирует Мельника «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о передаче Москве сигналов о готовности Зеленского к личной встрече с Путиным.

В апреле Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным на нейтральной территории, предложив США или Ближний Восток.

В прошлом году Сибига отвергал приглашение Путина для Зеленского на переговоры в Москве.