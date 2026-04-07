В Казахстане заявили о переходе ВСУ красных линий атакой на КТК

Tекст: Дмитрий Зубарев

Байдильдинов заявил, что ВСУ перешли «красные линии», атаковав объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), несмотря на присутствие там международных компаний, передает RT.

По его словам, «наличие иностранных инвесторов никого не останавливает», и удары ставят под угрозу энергетическую безопасность региона.

Байдильдинов подчеркнул, что ущерб и недополученная выручка Казахстана с момента ноябрьской атаки на КТК уже превысили два млрд долларов, что составляет более 160 млрд рублей. Он отметил, что такие действия создают серьезные риски для экономики страны и стабильности поставок нефти на мировой рынок.

Эксперт Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что удары по КТК в Новороссийске могут повлечь дестабилизацию мирового рынка энергоресурсов. Аналогичную точку зрения высказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, отметивший, что атаки на перевалочные мощности способны повлиять на глобальную энергетику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Казахстана выразил Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийск.

Министерство энергетики Казахстана в экстренном порядке перенаправляет экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты на фоне атак на объекты КТК и заявляет о рисках для мировой энергобезопасности.

Удар беспилотного катера по нефтеналивному терминалу КТК под Новороссийском нанес ущерб интересам западных нефтяных корпораций и сократил работу объекта минимум на два месяца с убытками не менее 800 млн долларов.