Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.
Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
Представитель МИД Казахстана Смадияров выразил протест в связи с атакой на КТК
Власти Казахстана выразили протест из-за очередной атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, которая наносит ущерб двусторонним отношениям с Украиной, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
«Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины», – приводит слова Смадиярова ТАСС.
Казахстан потребовал от Киева принять меры для предотвращения повторения подобных атак. В ведомстве также напомнили, что это уже третья атака на объект критической инфраструктуры, имеющий исключительно гражданский характер, подчеркнув, что работа КТК гарантирована международным правом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 29 ноября безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Во вторник дроны атаковали административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.