В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.3 комментария
Трамп сравнил помощь Украине при Байдене с «конфетой, отобранной у ребенка»
Президент США Дональд Трамп заявил, что при администрации Джо Байдена Украина получила от США 350 млрд долларов помощи, как будто «забрала конфету у ребенка».
Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе заявил, что Украина при предыдущем главе Белого дома Джо Байдене страна получила от Соединенных Штатов 350 млрд долларов «так легко, будто забрала конфету у ребенка», передает ТАСС.
По словам президента США, эта помощь предоставлялась без какой-либо отчетности, и он назвал это «крупнейшей распродажей в истории».
Трамп отметил, что каждый раз, когда украинское руководство посещало США, оно возвращалось с «сотней миллиардов», что американский лидер охарактеризовал как «отличную сделку» для Киева. Он подчеркнул, что речь идет о периоде администрации Байдена.
Также Трамп выразил надежду, что Россия и Украина смогут договориться о прекращении конфликта, отметив, что нынешняя американская администрация придерживается «более жесткого подхода» по сравнению с предыдущей.
Ранее Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины.
Виктор Медведчук заявил, что это соглашение не предусматривает экономических выгод для страны и свидетельствует о превращении Украины в колонию.