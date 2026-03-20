Над Россией за ночь уничтожили 26 украинских БПЛА

Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Шевченко, Белицкого, Новоалександровки, Доброполья, Кучерова Яра, Кутузовки, Торецкого, Гришино и Новониколаевки ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 345 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.

Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Федоровка Вторая. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Кривой Луки, Алексеево-Дружковки, Голубовки, Константиновки, Никифоровки, Ильиновки и Степановки ДНР.

При этом противник потерял более 185 военнослужащих, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Миропольем, Новой Сечью и Грабовским Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Юрченково, Избицкого, Колодезного, Старицы и Волчанских Хуторов, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены семь складов боеприпасов и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах Боровой, Моначиновки, Шийковки, Новоосиново, Великой Шапковки, Глушковки Харьковской области, Красного Лимана ДНР и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).

Потери противника составили до 160 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Воздвижевки, Любицкого, Копани, Долинки, Заливного, Зарницы, Комсомольского, Мирного, Луговского Запорожской области и Покровского Днепропетровской области.

Противник при этом потерял до 285 военнослужащих, две бронемашины и американскую 155-мм гаубицу М777 ША. Уничтожены два склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Александровку в ДНР.

За день до этого они освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки Южной группировки сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.