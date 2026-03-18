Над Россией нейтрализовал 85 украинских БПЛА

Tекст: Алексей Дегтярёв

Над Кубанью поразили 42 дрона, над Черным морем – 13, над Азовским – шесть, указало ведомство в Max.

Над Брянской областью и над Крымом уничтожили по пять БПЛА, над Адыгеей – четыре, над Ленобластью – три, над Воронежской и Астраханской областями – по два.

По одному беспилотнику уничтожили над Калужской, Смоленской областями и над Ставропольским краем.

В ночь с понедельника на вторник над Россией уничтожили 206 украинских дронов. Во второй половине во вторник над страной перехватили и уничтожили 35 украинских БПЛА.