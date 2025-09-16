Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов

Tекст: Алексей Дегтярев

Трамп подал иск о клевете против газеты, пишет Financial Times. Он обвиняет издание в распространении ложной информации и называет его «рупором» Демократической партии. В тексте иска отмечается, что газета «предала журналистские идеалы честности и объективности», а публикации СМИ якобы являются частью кампании по злонамеренной искажениям его репутации.

Иск касается статей, основанных на книге «Счастливчик-неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха» (Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success), авторами которой являются журналисты Русс Бюттнер и Сюзанна Крейг.

Один из материалов Трамп называет «клеветническим, злонамеренным и ложным». Также в иске упоминается критика авторов книги за освещение его роли в успехе телешоу The Apprentice.

В документе заявляется, что подобные публикации являются частью «многолетней преднамеренной и злонамеренной клеветы», в нем приведены обвинения в вмешательстве в избирательный процесс – в частности, из-за поддержки NYT кандидата Камалы Харрис на выборах 2024 года.

Это уже четвертый подобный многомиллиардный иск Трампа к американским СМИ с марта 2024 года. Ранее ABC News и CBS News выплатили ему компенсации по другим искам.

В июле Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.