Трамп потребовал выборов президента Украины

Трамп: Украине пора провести президентские выборы

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Трампа, украинский народ заслуживает право на подобный выбор, а власти страны якобы используют ситуацию с конфликтом, чтобы выборы не проводить. «Прошло много времени. Все не особо хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», – заявил Трамп журналистке издания Politico, передает РИА «Новости».

Трамп также отметил, что на сегодня переговорная позиция России сильнее, чем у Украины. Он подчеркнул: у России нет сомнений в преимуществах на переговорах, и на данный момент ситуация складывается не в пользу Киева.

Кроме того, американский президент выразил мнение, что Владимиру Зеленскому придется принять условия урегулирования, так как, по словам Трампа, он «проигрывает». Трамп добавил, что Зеленский должен «взять себя в руки» и начать движение в этом направлении.

Ранее сообщалось, что среди ключевых тем американско-украинских переговоров во Флориде обсуждаются сроки проведения выборов. СМИ сообщали, что американский план урегулирования украинского конфликта предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней после его утверждения.