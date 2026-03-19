Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».
Москвича оштрафовали за фото с осквернением религиозной символики
Мировой судья столицы вынес постановление о наказании жителя города, разместившего в социальной сети фотографии с оскверненными предметами религиозного почитания.
Жителя Москвы признали виновным в публичном осквернении предметов религиозного почитания, ему теперь предстоит выплатить штраф в 50 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
В ходе разбирательства инстанция установила, что мужчина использовал свою личную страницу в социальной сети «ВКонтакте» для публикации нескольких фотографий оскорбительного характера.
Ранее мировой судья назначил жителю столицы штраф за проведение религиозного обряда в коридоре суда. До этого суд в Москве получил 45 протоколов на местного жителя за публикацию запрещенной символики в соцсети.