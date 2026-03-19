Москвича оштрафовали за фото с осквернением религиозной символики

Дело футболиста Смолова о драке в центре Москвы направлено в суд

Прокуратура утвердила обвинение против Федора Смолова за драку

Tекст: Тимур Шайдуллин

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении футболиста Федора Смолова, сообщает столичная прокуратура. В сообщении пресс-службы уточняется, что 36-летний житель столицы обвиняется по части первой статьи 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Дело связано с инцидентом, произошедшим 28 мая 2025 года в кафе на Большой Никитской улице. Между Смоловым и одним из посетителей произошла драка, после которой пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что действия футболиста привели к причинению вреда средней тяжести здоровью потерпевшего. Теперь материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено 10 сентября 2025 года. На следующий день Смолов в ходе допроса частично признал свою вину по делу о драке в кафе «Кофемания» в центре столицы в мае 2025 года.

Позже стало известно, что футболист может быть лишен свободы на срок до трех лет.



