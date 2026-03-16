Пакет с похожими на гранаты предметами обнаружили в ЖК в Москве

Пакет с похожими на гранаты предметами обнаружили в ЖК «Мосфильмовский» в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, инцидент произошел в жилом комплексе «Мосфильмовский» на западе Москвы. В мусорном ящике был найден пакет с предметами, напоминающими гранаты.

Экстренные службы города прибыли на место и приступили к оперативной работе. Территория вокруг находки была полностью оцеплена, проводится проверка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Петербурга задержала мужчину, который угрожал продавцам муляжом гранаты и требовал водку с пельменями.

Преступник в Ростовской области подорвал себя и полицейских настоящей гранатой. В результате взрыва в Ростовской области погиб мужчина и были ранены двое сотрудников полиции.