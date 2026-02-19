Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Дело возбуждено после взрыва гранаты при задержании мужчины в Ростовской области
В Ростовской области после взрыва гранаты при задержании погиб мужчина, а двое полицейских получили травмы различной степени тяжести.
Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено после инцидента в Ростовской области, передает ТАСС.
По данным следственного управления СК России, мужчина, находившийся в розыске, оказал сопротивление при задержании и привел в действие гранату.
В результате взрыва подозреваемый погиб, а двое сотрудников полиции получили ранения. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, их состояние оценивается как стабильное.
Следственные органы квалифицировали произошедшее по статье 317 УК России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемый активировал взрывное устройство при попытке его задержания в Ростовской области. В результате инцидента злоумышленник погиб. Несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения.