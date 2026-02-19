Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Венгрия вскрыла резервы нефти из-за блокады поставок
Правительство Венгрии было вынуждено вскрыть государственные стратегические резервы нефти после того, как Украина заблокировала поставки российского сырья по нефтепроводу «Дружба», сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.
Гуйяш заявил: «Правительство открыло стратегические резервы сырой нефти, которых хватит на три месяца, а компания MOL уже заказала 500 тыс. тонн российской нефти, которая будет поставлена в Венгрию через Хорватию». По его словам, в настоящий момент энергобезопасность страны не находится под угрозой, передает ТАСС.
Ранее Гуйяш сообщил, что власти Венгрии рассматривают возможность прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину вслед за уже приостановленным экспортом дизельного топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрия Петер Сийярто сообщил, что страна считает Украину врагом из-за попыток Киева ограничить поставки российских энергоносителей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в нарушении интересов Венгрии из-за давления на Евросоюз по вопросу российских энергоресурсов. Орбан сообщил о намерении Венгрии обойти запрет Евросоюза на поставки газа из России. Он также заявил, что Киев переступил черту, но Будапешт будет защищать свои интересы.