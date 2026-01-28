Орбан: Киев перешел черту, но Венгрия продолжит отстаивать свои интересы

Tекст: Дарья Григоренко

По словам венгерского премьера, за последние дни Венгрия оказалась под давлением со стороны украинских властей и экстремистских военных группировок, однако Будапешт продолжит отстаивать свои интересы, передает РИА «Новости».

Орбан подчеркнул: «Украинское руководство перешло черту. Мы не искали конфликта, но уже несколько дней Венгрия находится под прицелом. Тем не менее ни угрозы со стороны президента, ни со стороны министра иностранных дел, ни со стороны экстремистских военных группировок не остановят нас в отстаивании интересов венгров».

Глава венгерского правительства отдельно отметил, что страна не будет отправлять деньги на Украину, потому что эти средства должны предназначаться венгерским семьям, а не, как выразился Орбан, «в ванной украинского олигарха». Он также заявил, что Венгрия не поддержит запрет на импорт российской нефти и газа, поскольку это приведет к росту коммунальных расходов и сделает энергию менее доступной для граждан.

Премьер добавил, что Венгрия не позволит ускорить вступление Украины в ЕС, нарушая законы союза, поскольку это, по его мнению, означало бы «импорт войны» на территорию Европы. Орбан выразил уверенность, что пока у власти в Венгрии находится патриотическое правительство, решения по этим вопросам не будут приниматься ни в Киеве, ни в Брюсселе, и подчеркнул, что будущее Венгрии определят только венгры.

В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

Напомним, Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».