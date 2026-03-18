Беспилотники ВСУ повредили поликлинику и жилой дом в Краснодаре
При падении обломков сбитых вражеских беспилотников в Краснодаре загорелась кровля медучреждения и оказалась перебита линия электропередачи, сообщил глава города Евгений Наумов.
Обломки летательных аппаратов упали на крышу здания в Юбилейном микрорайоне, спровоцировав возгорание и частично обесточив окрестности, пояснил Наумов, передают «Вести».
Фрагменты уничтоженных целей обнаружены во дворах трех домов, в одной из многоэтажек взрывной волной выбило остекление. На местах происшествий уже работают оперативные службы для ликвидации последствий налета.
Градоначальник также обратился к жителям с просьбой оставить школьников дома из-за сохраняющейся угрозы.
«В связи с сегодняшней неспокойной обстановкой рекомендуем не отправлять детей на занятия», – указал он.
Наумов добавил, что социальные учреждения продолжают функционировать в штатном режиме, а руководство школ с пониманием отнесется к пропускам уроков.
Ранее власти Анапы просили родителей оставить детей дома из-за угрозы атаки беспилотников. Мэр Сочи Андрей Прошунин рекомендовал жителям не отправлять детей в школы и детские сады.