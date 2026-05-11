Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
Расходы США на операцию против Ирана превысили 77 млрд долларов
Затраты Вашингтона на военную операцию против Тегерана продолжают расти, превысив 77 млрд долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.
По данным портала, эта сумма была достигнута на 71-й день проведения операции, передает РИА «Новости».
Профильный ресурс отслеживает и обновляет информацию в режиме реального времени. В общую сумму включаются средства, необходимые для содержания военного персонала и кораблей, которые были переброшены в регион. Также учитываются прочие сопутствующие расходы американской армии.
Методика подсчета базируется на официальном докладе Пентагона американскому Конгрессу. В нем оборонное ведомство указывало, что первые шесть дней операции обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов, а последующие расходы составят около одного миллиарда в день.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана. США перехватили более 60 судов в ходе блокады Ирана.