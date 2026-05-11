Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.12907 комментариев
Онлайн-сервисам запретили списывать деньги после отказа от подписки
Онлайн-платформы больше не смогут снимать средства за сервисы после оформления отказа от подписки, сообщили в Роспотребнадзоре.
В Роспотребнадзоре уточнили, что новые правила распространяются на кинотеатры, приложения, облачные хранилища и системы документооборота, работающие по абонентскому договору, передает РИА «Новости».
«В закон «О защите прав потребителей» был введен новый пункт, который запрещает использовать для списания периодических платежей старые платежные данные потребителя в случае, если ранее им был заявлен отказ от их использования», – сообщили в ведомстве.
Компании обязаны обеспечить возможность приема заявлений об отказе, в том числе в электронном виде. Потребитель имеет право прервать использование услуги в любой момент, даже после получения уведомления о предстоящем платеже.
Если списание все же произошло после отписки, средства должны быть возвращены в полном объеме за вычетом суммы за период фактического пользования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью президент России Владимир Путин подписал закон о запрете списания денег с отвязанных клиентом банковских карт. Эксперт Ольга Чирикова напомнила о праве россиян на электронный формат отказа от платных подписок.