Онлайн-сервисам запретили списывать деньги после отказа от подписки

Tекст: Антон Антонов

В Роспотребнадзоре уточнили, что новые правила распространяются на кинотеатры, приложения, облачные хранилища и системы документооборота, работающие по абонентскому договору, передает РИА «Новости».

«В закон «О защите прав потребителей» был введен новый пункт, который запрещает использовать для списания периодических платежей старые платежные данные потребителя в случае, если ранее им был заявлен отказ от их использования», – сообщили в ведомстве.

Компании обязаны обеспечить возможность приема заявлений об отказе, в том числе в электронном виде. Потребитель имеет право прервать использование услуги в любой момент, даже после получения уведомления о предстоящем платеже.

Если списание все же произошло после отписки, средства должны быть возвращены в полном объеме за вычетом суммы за период фактического пользования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью президент России Владимир Путин подписал закон о запрете списания денег с отвязанных клиентом банковских карт. Эксперт Ольга Чирикова напомнила о праве россиян на электронный формат отказа от платных подписок.