Эксперт напомнила о новых правилах подписок для россиян с марта 2026-го

Эксперт Чирикова напомнила о новых правилах подписок для россиян с марта 2026-го

Tекст: Елизавета Шишкова

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые положения закона «О защите прав потребителей», пишет RT.

Теперь продавцы подписок не смогут использовать банковские реквизиты, если пользователь отказался их сохранять или отвязал карту. Ольга Чирикова пояснила: «Если человек отказался от подписки и удалил платежный метод, то сервис обязан немедленно прекратить любые автоматические списания, даже если ранее карта была привязана к аккаунту».

Изменения впервые позволяют оформлять отказ от использования банковских реквизитов в электронной форме, без бумажных заявлений или звонков в поддержку. Это особенно важно для онлайн-сервисов, где большинство подписок оформляются в интернете, и теперь пользователи смогут отказаться от них также онлайн.

Любое автоматическое списание после удаления карты теперь должно подтверждаться, чтобы предотвратить несанкционированные операции. Однако пользователи по-прежнему должны самостоятельно контролировать свои подписки – если подписка оформлена через App Store или Google Play, то отписку нужно проводить через аккаунт магазина, а не только в приложении.

Эксперт подчеркнула, что для гарантированного отказа от подписки нужно отвязать карту, удалить сохраненные данные и проверить отключение подписки в настройках магазина приложений. Если после этих действий произойдет попытка списания, это будет нарушением закона, и деньги можно будет вернуть.

