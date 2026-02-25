У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Мишустин рассказал о ходе восстановления Донбасса и Новороссии
Мишустин заявил о восстановлении тысяч объектов в Донбассе и Новороссии
В Донбассе и Новороссии продолжается масштабное обновление дорожной сети, коммунальной инфраструктуры и строительство жилья, а также модернизация медицинских учреждений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Глава правительства рассказал о системной работе по возрождению инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС. Особое внимание уделяется обновлению электросетей и налаживанию стабильной мобильной связи.
«В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – продолжаем восстанавливать дорожную и коммунальную инфраструктуру, мобильную связь, возводить жилье и обновлять электросети», – заявил Мишустин в Госдуме.
По словам премьера, в порядок приведены тысячи различных объектов, включая медицинские учреждения. Он отметил, что в Донецке отремонтирован Региональный сосудистый центр и открыты новые отделения. Поликлиники Луганска оснастили современной диагностической техникой для качественного лечения пациентов.
Президент Владимир Путин заявил о последовательном выполнении планов по реконструкции тысяч объектов в этих регионах.
Президент России Владимир Путин поручил Росимуществу оказывать максимальную помощь властям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в вопросах управления имуществом.
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность учета потребностей в социальной инфраструктуре, в том числе медицинских учреждениях, при формировании градостроительной политики.