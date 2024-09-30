Путин открыл объекты в Донбассе и Новороссии

Путин по видеосвязи открыл восстановленные объекты в Донбассе и Новороссии

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии объектов в Донбассе и Новороссии по случаю годовщины их воссоединения с Россией, передает ТАСС.

Он вышел на видеосвязь с регионами из своей резиденции в Подмосковье.

«Россия последовательно выполняет планы по восстановлению тысяч объектов в этих регионах и выразил уверенность, что программа будет исполнена полностью», – заявил президент.

«Со своей стороны хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации каждого из этих значимых проектов, кто восстанавливал и строил здания, оснащал их необходимым оборудованием, благоустраивал прилегающие территории. Знаю, что работа проведена, действительно, большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин.

«Общая цель – создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной родиной», – добавил глава государства.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией.