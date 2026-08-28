Депутат: Люди с инвалидностью получат полноценный доступ к цифровой среде

ЕР обеспечит доступность цифровых сервисов для людей с ограничениями по здоровью

Tекст: Алексей Нечаев

Среди других предложений, вошедших в программу, – расширение реабилитации для людей с инвалидностью, повышение доступности инфраструктуры, образования, культуры и туризма, а также развитие цифровых сервисов с учетом потребностей людей с разными видами инвалидности.

По словам Занко, эти инициативы поступили от общественных организаций, участвовавших в подготовке документа на площадке Института сторонников «Единой России». К работе подключились НКО, представляющие казачество, поисковое и волонтерское движение, профсоюзы и другие объединения.

В частности, предложения по цифровой доступности различных порталов и сервисов представили Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих и Всероссийское общество инвалидов.

Отдельный блок инициатив касался вопросов трудовых отношений – Федерация независимых профсоюзов России предложила усилить защиту трудовых прав, в том числе сделать систему оплаты труда учителей более справедливой и прозрачной.

Общественные организации также внесли предложения в сфере патриотического воспитания и сохранения традиций. В частности, в Народную программу вошло обращение движения «Бессмертный полк» о сохранении и масштабировании этой работы.

«В работе приняло участие огромное количество НКО: казачество, поисковое движение, волонтерские организации, профсоюзы. Их предложения имеют принципиальное значение, поскольку именно они непосредственно работают с людьми», – сказала парламентарий.

По словам Занко, подготовка Народной программы стала еще одним примером взаимодействия общества и власти. Она напомнила, что в 2020 году такой формат участия гражданского общества в принятии важных государственных решений был закреплен в Конституции.

Напомним, на прошлой неделе в Москве прошел второй этап XXIII съезда партии, в работе которого приняли участие три тысячи делегатов со всей страны: герои СВО, депутаты разных уровней, сенаторы, главы регионов, эксперты. На съезде была утверждена новая Народная программа, с которой партия пойдет на выборы депутатов Госдумы в сентябре.

По мнению экспертов, ЕР представила наиболее проработанную программу. По словам президента Фонда развития гражданского общества Константина Костина, из 17 тем, которые сегодня присутствуют в социологической и политической повестке, партия раскрывает все основные.

Костин также обратил внимание на содержательность предложений партии власти. «Когда «Единая Россия» обещает, она всегда говорит и о механизме исполнения этих обязательств», – пояснил он. В числе ключевых тем программы эксперт выделил выравнивание регионального развития, технологический суверенитет и демографическую политику. Последняя, по его словам, предполагает внимание не только к количеству, но и к качеству человеческого капитала – профессиональной подготовленности и здоровью граждан.

Отдельной осевой темой программы остается поддержка участников и ветеранов СВО. «Поддержку участников СВО ведут четыре из пяти партий, ее нет только у «Новых людей». Эта партия никак не отнеслась не только к теме СВО, но и к оборонному комплексу», – отметил Костин. В итоге, считает эксперт, «Единая Россия» выстроила программу вокруг тематической матрицы, собранной на основе реальных запросов россиян. При этом политических оппонентов ЕР партия вообще не критикует.