Основатель ChronoPay выступил в суде со сгенерированным ИИ последним словом

Основатель ChronoPay Врублевский выступил в суде со сгенерированным ИИ последним словом

Tекст: Мария Иванова

Врублевский, обвиняемый в мошенничестве, краже и отмывании денег, выступил в суде с последним словом, которое было сгенерировано нейросетью, сообщает ТАСС. Это первый подобный случай в судебной практике.

В своем выступлении Врублевский заявил: «Ваша честь, мое слово – последнее здесь, но не последнее в битве за правду и справедливость. На моей стороне аргументы и факты, которых не счесть. А оружие истины – рифма, сопровождает ее современная, но изысканная нынче учтивость».

По словам Врублевского, в создании последнего слова ему помогли адвокаты, так как он находится в СИЗО.

Прокуратура требует приговорить его к 12 годам колонии и штрафу в 2,5 млн рублей. Против него и его сообвиняемых – Надежды Акимовой, Матвея Ведяшкина и Алексея Беляева – были выдвинуты обвинения в мошенничестве, краже и легализации денежных средств.

Следствие заявляет, что Врублевский и его сообщники под предлогом оплаты регистрации на интернет-площадках и других услуг похитили средства у 37 потерпевших. Ущерб по делу изначально оценивался в 500 млн рублей, но сейчас, по словам адвокатов, составляет более 500 тыс. рублей. В ходе следствия были изъяты деньги и техника, имеющие доказательственное значение.

Ранее по этому делу программист Дмитрий Сомов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был признан виновным и приговорен к трем годам колонии. Его приговор был подтвержден Мосгорсудом.

Напомним, в 2022 году руководителя международной компании ChronoРay Павла Врублевского задержали по делу о мошенничестве.