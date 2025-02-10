Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Основатель ChronoPay выступил в суде со сгенерированным ИИ последним словом
Основатель ChronoPay Врублевский выступил в суде со сгенерированным ИИ последним словом
Основатель ChronoPay Павел Врублевский, обвиняемый в мошенничестве и отмывании денег, произнес в суде последнее слово, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта в стихотворной форме, это стало первым случаем использования ИИ в судебной практике.
Врублевский, обвиняемый в мошенничестве, краже и отмывании денег, выступил в суде с последним словом, которое было сгенерировано нейросетью, сообщает ТАСС. Это первый подобный случай в судебной практике.
В своем выступлении Врублевский заявил: «Ваша честь, мое слово – последнее здесь, но не последнее в битве за правду и справедливость. На моей стороне аргументы и факты, которых не счесть. А оружие истины – рифма, сопровождает ее современная, но изысканная нынче учтивость».
По словам Врублевского, в создании последнего слова ему помогли адвокаты, так как он находится в СИЗО.
Прокуратура требует приговорить его к 12 годам колонии и штрафу в 2,5 млн рублей. Против него и его сообвиняемых – Надежды Акимовой, Матвея Ведяшкина и Алексея Беляева – были выдвинуты обвинения в мошенничестве, краже и легализации денежных средств.
Следствие заявляет, что Врублевский и его сообщники под предлогом оплаты регистрации на интернет-площадках и других услуг похитили средства у 37 потерпевших. Ущерб по делу изначально оценивался в 500 млн рублей, но сейчас, по словам адвокатов, составляет более 500 тыс. рублей. В ходе следствия были изъяты деньги и техника, имеющие доказательственное значение.
Ранее по этому делу программист Дмитрий Сомов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был признан виновным и приговорен к трем годам колонии. Его приговор был подтвержден Мосгорсудом.
Напомним, в 2022 году руководителя международной компании ChronoРay Павла Врублевского задержали по делу о мошенничестве.