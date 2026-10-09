Tекст: Антон Антонов

Российские силы поразили производственные мощности и места хранения БПЛА в районе населенного пункта Ковчин, сообщает связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Также удары были нанесены по позициям 105-го пограничного отряда госпогранслужбы Украины и 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Суток и Семеновки.

Кроме того, российские военные поразили командный пункт 18-го армейского корпуса ВСУ в районе Бахмача.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине.

Во вторник российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Черниговской области.

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