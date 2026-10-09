Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.6 комментариев
Российские войска нанесли удар по цехам сборки дронов ВСУ в Черниговской области
Российская авиация и расчеты беспилотников «Герань» нанесли удар по цехам сборки и хранения украинских дронов в Черниговской области.
Российские силы поразили производственные мощности и места хранения БПЛА в районе населенного пункта Ковчин, сообщает связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
Также удары были нанесены по позициям 105-го пограничного отряда госпогранслужбы Украины и 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Суток и Семеновки.
Кроме того, российские военные поразили командный пункт 18-го армейского корпуса ВСУ в районе Бахмача.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине.
Во вторник российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Черниговской области.